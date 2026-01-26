ТСН в социальных сетях

Украина
49
1 мин

ВСУ поразили российский НПЗ и ряд других объектов врага: Генштаб раскрыл детали

Нефтеперерабатывающий завод «Славянск Эко» является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Атака на НПЗ в Краснодарском крае

Атака на НПЗ в Краснодарском крае.

В ночь на 26 января подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода «Славянск Эко» (Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, РФ).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Ежегодный возможный объем переработки этого предприятия составляет более 4 млн. тонн нефти. Этот завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Зафиксированы попадания ударных беспилотников по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Также поражены склады материально-технического обеспечения подразделений захватчиков на временно оккупированных территориях Донецкой (г. Донецк) и Запорожской (с. Солодководное) областей.

Кроме того, с целью ослабления наступательных способностей противника нанесены удары по пункту управления БпЛА подразделения в районе Великой Новоселки (ТОТ Донецкая обл.) и по скоплениям живой силы противника в районах Юнаковки (ТОТ Сумской области) и Колесниковки (Харьковской области). Количество уничтоженных и раненых окупантов выясняется.

«Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует!» — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в Краснодарском крае РФ заявили об атаке «добрых дронов» на Афипский НПЗ.

