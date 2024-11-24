ВСУ поразили российскую ЗРК "С-400": детали от Генштаба

От обстрелов этой установкой страдают мирные люди.

В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 года зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области. Поражена радиолокационная станция ЗРК "С-400" российских оккупантов

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также отмечается, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

"Под такие обстрелы российских захватчиков в большинстве своем попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее кафиры потеряли очередной "непобедимый" танк Т-90М "Прорыв". Да, по нему активно отработали украинские дроны на Кураховском направлении.

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