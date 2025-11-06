ВСУ поразили ряд важных объектов: детали от Генштаба

Столб дыма

В четверг, 5 ноября, ВСУ поразили ряд военных объектов РФ. Враг понес потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты пострадали

По данным Генштаба, поражены:

база хранения, комплектования и запуска БПЛА типа Shahed во временно оккупированном Донецке (территория Донецкого аэропорта). На территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация. Это результат работы подразделений ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригады) и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Волгоградский НПЗ (Волгоградская область РФ), годовой объем переработки нефтепродуктов которого составляет 15,7 млн тонн — это 5.6% от всей переработки в России). Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели;

3 объекта горюче-смазочных материалов в оккупированном Крыму. На нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны из ГСМ на ливне-наливной эстакаде. На двух базах ППМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом.

«Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на его территории, так и на временно оккупированных территориях, с целью лишить противника наступательных способностей и возможности продолжать агрессию», — заверили в ведомстве.

Ранее в Сети показали кадры поражения базы хранения, комплектования и запуска «Шахедов» в Донецке. Это совместная операция ССО, РВИА и бригадной разведки 414 ОБР СБС «Птицы Мадяра». Ее готовили несколько месяцев.

«Разработка этой сложной цели превратилась в несколькомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов. Этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РИА Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.