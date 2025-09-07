ВСУ поразили ряд важных военных и энергетических объектов РФ - подробности

Пожар / © Pexels

В ночь на 7 сентября Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по важным военным объектам на территории России. Были поражены нефтепровод, нефтеперерабатывающий завод и места дислокации оккупационных войск.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины в Facebook.

По данным Генштаба, поражена линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) «8-Н», расположенная возле населенного пункта Найтоповичи в Брянской области. Эта станция является частью магистрального нефтепровода «Стальной конь», имеющего стратегическое значение для российской армии, поскольку используется для транспортировки топлива. Ее годовая мощность перекачки составляет 10,5 миллиона тонн нефти.

Кроме того, подтверждено поражение Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Краснодарском крае. Это предприятие ежегодно перерабатывает 6,42 миллиона тонн нефти, обеспечивая горючим вооруженные силы РФ.

Также, по сообщению Генштаба, были нанесены успешные удары по местам сосредоточения личного состава и складам материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что дроны атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода - Волгоградский НПЗ и предприятие в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Атаку на завод в Славянске-на-Кубани сняли на видео.