ВСУ поразили С-400 армии РФ в Донецкой области: в Defense Express объяснили, о чем это свидетельствует

На фото и видео запечатлены поражения машин этого ЗРК и двигатель ракеты ATACMS.

Вчера, 22 мая, украинские ракетчики поразили достаточно дорогую и важную цель в районе Моспино Донецкой области. Речь идет о зенитном ракетном комплексе С-400. Расстояние, на котором это было сделано, свидетельствует о немногих вещах.

Об этом пишет Defense Express.

⚡️Destroyed as request of yesterday's attack by ATACMS cluster missiles, three launchers, radar and command post of the S-400 air defense system in the village of Mospine, Donetsk region pic.twitter.com/AIpDeuSyy — Russian Front (@front_ukrainian) May 23, 2024

Предварительно, уничтожены две пусковые, еще одна повреждена, РЛС 96Л6 и пункт управления – уничтожены. Впрочем, эта информация еще требует подтверждения.

"И хотя вроде бы потерь в живой силе нет, это выглядит малореальным", – пишут журналисты.

Удар был снят местными жителями, которые зафиксировали также кассетные суббоеприпасы от ATACMS.

Кассетный суббоеприпас от ATACMS

"В этой ситуации внимание следует обратить не то, что Моспино находится не в слишком глубоком тылу – в 40 км от линии фронта. И на такой дальности ЗРК был в зоне удара не только ATACMS, но и GMLRS с дальностью уничтожения целей до 80 км, с логическим отступлением от переднего края", – отмечают в издании.

При этом враг почему-то приблизил С-400 именно к такой дальности. По мнению журналистов, возможно, оккупанты:

чувствовали себя в безопасности;

нуждались в закрытии пробела в ПВО именно на этом участке;

пытались использовать свой ЗРК для дальнобойных ударов.

"Но в любом случае для россиян все завершилось вполне закономерно", – резюмировали аналитики.

Ранее украинские бойцы на фронте уничтожили редчайший российский двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Такую технику производили в ограниченном количестве на Заволжском заводе гусеничных тягачей.

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