ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
613
Время на прочтение
1 мин

ВСУ поразили важный объект в РФ: Зеленский рассказал подробности

В России попал под удар завод, производящий систему управления всех видов ракет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленский

Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ поразили Брянский завод в РФ. Он производил системы управления всех видов ракет.

Об этом украинский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Кстати, пока я вам отвечаю, в паузе звонил мне главнокомандующий Сырский. Он мне рассказал, как только что прошла успешная операция — был поражен Брянский завод», — констатировал Зеленский.

Как известно, этот завод производил системы управления всех видов ракет Российской Федерации.

«Можно приветствовать Вооруженные Силы. Молодцы!» — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее был поражен завод в Воткинске РФ. Поэтому в России могут возникнуть проблемы с обеспечением производства ракет для своей армии. Россияне уже признают, что последствия этой атаки могут оказать серьезное влияние на оборонную промышленность государства-агрессоры.

Дата публикации
Количество просмотров
613
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie