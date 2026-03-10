ВСУ поразили важный объект в РФ: Зеленский рассказал подробности

Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ поразили Брянский завод в РФ. Он производил системы управления всех видов ракет.

Об этом украинский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Кстати, пока я вам отвечаю, в паузе звонил мне главнокомандующий Сырский. Он мне рассказал, как только что прошла успешная операция — был поражен Брянский завод», — констатировал Зеленский.

Как известно, этот завод производил системы управления всех видов ракет Российской Федерации.

«Можно приветствовать Вооруженные Силы. Молодцы!» — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее был поражен завод в Воткинске РФ. Поэтому в России могут возникнуть проблемы с обеспечением производства ракет для своей армии. Россияне уже признают, что последствия этой атаки могут оказать серьезное влияние на оборонную промышленность государства-агрессоры.