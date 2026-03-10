- Дата публикации
ВСУ поразили важный объект в РФ: Зеленский рассказал подробности
В России попал под удар завод, производящий систему управления всех видов ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ поразили Брянский завод в РФ. Он производил системы управления всех видов ракет.
Об этом украинский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов.
«Кстати, пока я вам отвечаю, в паузе звонил мне главнокомандующий Сырский. Он мне рассказал, как только что прошла успешная операция — был поражен Брянский завод», — констатировал Зеленский.
Как известно, этот завод производил системы управления всех видов ракет Российской Федерации.
«Можно приветствовать Вооруженные Силы. Молодцы!» — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее был поражен завод в Воткинске РФ. Поэтому в России могут возникнуть проблемы с обеспечением производства ракет для своей армии. Россияне уже признают, что последствия этой атаки могут оказать серьезное влияние на оборонную промышленность государства-агрессоры.