ВСУ поразили железнодорожную и понтонную переправы в Херсонской области: детали атаки

Поврежденный мост

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В ВСУ подтвердили поражение железнодорожного сообщения и понтонной переправы в направлении Чонгара на временно оккупированной территории Херсона.

Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка Дмитрий «Перун» Филатов в эфире «Суспільне Студія».

По его словам, поэтому российские войска вынуждены менять маршруты и накапливать большие колонны техники.

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Он также спрогнозировал дальнейшие действия оккупантов: они, вероятно, будут увеличивать количество понтонных переправ. Однако украинские бойцы готовы к такому развитию событий.

«Понтонные переправы не имеют таких мощных конструкций и для их повреждения не нужны дорогостоящие средства. У нас есть средства стоимостью до пяти тысяч долларов, которые будут топить эти переправы», — добавил Филатов.

Удары по Чонгарскому мосту — что известно

Первая атака на объект произошла в ночь на 7 июня. Из-за серьезных разрушений полотна представители оккупационной администрации захваченной части Херсонской области вынуждены были официально объявить о перекрытии движения транспорта через переправу.

Уже в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли повторный удар по Чонгарскому мосту. Украинские военные официально подтвердили успешное проведение очередной операции.

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Российская оккупационная администрация Крыма пытается скрыть масштабы разрушений.

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