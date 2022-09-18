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ВСУ посеяли раздор: коллаборанты паникуют и отказываются сотрудничать с оккупантам в Мелитополе

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ВСУ посеяли раздор: коллаборанты паникуют и отказываются сотрудничать с оккупантам в Мелитополе

Фото: Associated Press

В Мелитополе царят панические настроения среди оккупантов и коллаборантов.

Последние стали отказываться с ними сотрудничать.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Раньше многие из коллаборантов, кто соглашался сотрудничать с врагом, сейчас уже отказываются сотрудничать. Настроения среди коллаборантов и оккупантов изменились, в целом из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине. Еще одна работа, которая проделана нами и посеяла смуту среди полицейских-коллаборантов, это то, что вчера мы опубликовали списки 118 полицейских, которые согласились работать на оккупантов. Я знаю, что некоторые из них уже не выходят на работу, прячутся и ждут контрнаступления ВСУ", — сказал Федоров.

Он добавил, что они и дальше будут публиковать списки коллаборантов.

Напомним, в Мелитополе среди местных коллаборантов началась паника. Предатели боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и пытаются сами выйти на связь с украинскими спецслужбами.

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