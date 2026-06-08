ВСУ пошли в контратаку под Славянском: аналитики рассказали, что происходит на горячих направлениях

Воин ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские защитники продолжают сдерживать враждебную агрессию на всех участках фронта. В некоторых направлениях на востоке ВСУ удалось даже контратаковать.

Об этом сообщает Институт изучения войны в свежем отчете.

Аналитики рассказали, что 7 июня российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении. В то же время, украинские войска контратаковали в этом районе.

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Также, по данным экспертов, российские войска продолжают проникать в Константиновку и вблизи нее. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2, 5, 6 и 7 июня, показывают русских солдат, действующих в северо-западной, западной, юго-западной и южной частях Константиновки после российских миссий по инфильтрации.

Украинские силы удерживают позиции к северу от Покровска вопреки предыдущим заявлениям России. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 июня, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям в шахте к западу от Родинского (к северу от Покровска), районе, где ранее российские войска удерживали позиции, но в конце концов потеряли их.

Кроме того, ВСУ, вероятно, сохраняют свое присутствие в юго-восточной части Новопавловки. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июня, показывают, что российские войска обстреляли здание в этом районе села, что свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, проникли в район существующих украинских позиций, а не зачистили их.

6 и 7 июня российские войска продолжали наступательные операции к юго-востоку и востоку от Александровки, тогда как украинские войска контратаковали в этом районе.

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В других направлениях оккупанты не имели продвижений, хотя и проводили наступательные действия.

Война в Украине — последние новости

Напомним, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, весенняя наступательная кампания российских войск оказалась провальной, а май стал особенно неудачным месяцем для захватчиков.

Отметим, сейчас Кремль ищет дополнительные способы пополнения армии из-за значительных потерь на фронте.

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