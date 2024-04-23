ВСУ после получения помощи от США могут начать наступательные действия – военный эксперт

У украинских военных снова появится цель выйти на Мелитополь и расположенный к югу от него Молочный Лиман.

Военная помощь от США позволит ВСУ возвратиться к наступательным действиям на фронте. В частности, к перерезанию "сухопутного коридора" в Крым.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

По его словам, после того, как ВСУ получат оружие, произойдет возобновление попыток пробиться через "линию Суровикина" — то есть через эшелонированную систему российской обороны на оккупированном юге. В то же время у украинских военных снова появится цель выйти на Мелитополь и расположенный к югу от него Молочный Лиман.

"ВСУ могут перерезать сухопутный коридор в Крым и обрушить южный плацдарм. После успехов на юге нужно посмотреть и понять, какая будет следующая тактическая задача", — прогнозирует аналитик.

В то же время российские оккупанты могут продолжать попытки выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Их первоочередной целью является город Часов Яр. Ситуация на поле боя будет зависеть от фактических объемов снабжения западного оружия Украине.

Напомним, что в Донецкой области россияне пытаются зайти на позиции ВСУ на одном из участков.

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