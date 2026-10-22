ВСУ потеряли дронов на миллионы долларов: как ограничение Starlink повлияло на фронт

Как ограничения Starlink повлияли на фронт

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Масштабный сбой в функционировании специализированной спутниковой связи Starshield/Starlink привел к потере украинскими военными дронов общей стоимостью более 1 млн долларов, а также парализовал большинство боевых вылетов на три дня. Что говорят военные о влиянии ограничений на фронт?

Об этом пишет Times of India.

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Как сбои в Starlink помешали работе украинской авиации

Один из командиров ВСУ, которого зовут Олег, рассказал о ходе событий. По его словам, на прошлой неделе группа ударных дронов направлялась к позициям ВС РФ, когда видеосигнал с аппаратов внезапно исчез. Причиной стала потеря контакта с наземными пунктами управления через спутниковую сеть Starshield.

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В результате потери контроля большинство дронов разбилось, что нанесло подразделению материальный ущерб в размере более $1 млн.

Этот инцидент произошел вскоре после информации о переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу путей прекращения войны, а также решения американской администрации ослабить санкции на торговлю российским дизельным топливом.

По словам Олега, внезапное отключение заставило его бойцов практически полностью остановить боевую работу на 72 часа. В частности, было отменено планирование и проведение атак по пунктам управления и объектам обеспечения топливом врага.

Ситуация дополнительно усугубила отношения между Киевом и Вашингтоном. Хотя бойцы отмечают, что уже через неделю качество соединения частично восстановилось, технические препятствия наблюдаются и дальше.

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В то же время, чиновники в Вашингтоне продолжают перекладывать ответственность друг на друга и давать противоречивые комментарии. Официально отмечается отсутствие каких-либо ограничений в работе спутниковых сетей, но параллельно раздаются заявления о «возобновлении» предоставления услуг.

В Киеве предполагают, что проблемы со связью могут быть искусственными — как реакция на удары по российским НПЗ или средство давления для побуждения к территориальным или политическим компромиссам. Кроме того, Украина фиксирует задержки в поставках ракет для систем ПВО и перебои в обмене разведданными со стороны США. В Белом доме эти обвинения отвергают.

Особенности Starshield и его значение для ВСУ

Starshield является специализированной военной модификацией гражданской системы Starlink от компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Она обеспечивает повышенный уровень защиты и используется украинскими военными для координации подразделений и вылетов дронов.

Расходы от использования этой системы покрывают европейские партнеры. Впрочем, из-за ограниченности доступа подразделения обычно применяют Starshield непосредственно для управления дронами, а стандартный Starlink — для остальных потребностей связи.

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В последнее время замедление работы зафиксировано в обеих сетях. Сам Илон Маск утверждает, что инфраструктура Starshield находится в распоряжении Пентагона. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вопросами доступа к обеим системам занимается непосредственно компания SpaceX.

Военные объясняют, что во время первой волны ограничений связь прерывалась уже на скоростях около 64 км/ч. Если для отдельных типов разведывательных или медленных дронов это не является критическим, то для ударных моделей такая скорость недостаточна.

Владимир Зеленский подтвердил, что проблемы затронули и перехватчики, которые отражают атаки российских дронов на города. Из-за угрозы повторных отключений украинские специалисты срочно ищут альтернативные каналы связи, что отвлекает бойцов от фронта.

Реакция в США и отрицание

Украинские дипломаты и военные пытаются получить четкий ответ о причинах и инициаторах введения скоростных лимитов. В Белом доме продолжают настаивать на том, что никаких изменений в предоставлении услуг спутникового интернета не было.

Дональд Трамп также отверг свою причастность к инциденту. На следующий день Марко Рубио отметил, что замедление работы Starlink всё-таки произошло.

Владимир Зеленский считает, что ограничение спутниковой связи для украинских военных является спланированной операцией США. Поэтому он уже столкнулся с критикой американских чиновников.

В то же время не все американские чиновники уверены, что администрация Трампа не ограничивала доступ к Starlink. Сенатор-республиканец Том Тиллис остро раскритиковал текущий курс США по РФ и призвал расследовать ситуацию и наказать виновных.

Последствия для линии фронта

Несмотря на заявления американских чиновников, украинские командиры говорят о реальных негативных последствиях для фронта. Командующий группировкой войск «Центр» бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что подразделения вынуждены подстраиваться под новые скоростные ограничения.

Ранее аппараты со Starshield могли работать на скорости до 402 км/ч. По словам Белецкого, если ударные дроны можно адаптировать, то беспилотники-перехватчики теряют эффективность против скоростных целей врага.

«Уменьшение ограничений скорости для противовоздушной обороны — это болезненное решение, буквально подрывающее защиту наших городов. Так что когда Пентагон пошел на этот шаг, это, безусловно, было недружественным шагом в отношении гражданского населения Украины», — говорит Билецкий.

Большинство украинских командиров убеждены, что ограничения являются сознательным политическим шагом, а не следствием технических проблем. Они добавляют, что в войсках давно опасались использование фактора спутниковой связи в качестве рычага давления.

Офицер 23-го штурмового полка батальона «Хартия» лейтенант и журналист Юрий Бутусов отметил, что из-за отсутствия связи в Украине силы РФ получили своеобразный выходной и возможность нанести более сильные удары по нашим бойцам.

Как ограничение Starlink ударило по фронту

Напомним, ограничение скорости работы спутниковой связи Starlink и военной версии Starshield от SpaceX при движении создают серьезные проблемы для украинских военных на фронте.

По данным Института изучения войны и советника по вопросам оборонных технологий Сергея «Флэша» Бескрестнова, эти технические барьеры блокируют полноценную передачу данных и существенно усложняют использование украинских дронов-перехватчиков против вражеских БпЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лимиты скорости подрывают фронтовую логистику, противовоздушные операции и нанесение ударов средней дальности.

Анализ данных Сил беспилотных систем Украины свидетельствует, что введенные ограничения уже нанесли ощутимый удар по украинской кампании ударов средней дальности. Более всего от этих скоростных лимитов пострадала результативность поражения российских логистических путей вдоль линии соприкосновения.

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