ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: что известно о судьбе пилота

МиГ-29 / © УНІАН

Реклама

В ночь на 27 июня в Полтавской области во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Пилот успел успешно катапультироваться.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

После катапультирования пилот связался с поисково-спасательной группой. Его оперативно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.

Реклама

«Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Причины и обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезной кадровой проблемой. На фоне существенного расширения и обновления авиационного парка за счет поставок из Запада в стране остро не хватает квалифицированных военных летчиков.

Новости партнеров