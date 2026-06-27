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- Украина
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ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: что известно о судьбе пилота
Пилот успел катапультироваться, связался со спасателями и был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
В ночь на 27 июня в Полтавской области во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Пилот успел успешно катапультироваться.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
После катапультирования пилот связался с поисково-спасательной группой. Его оперативно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.
«Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Причины и обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.
Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезной кадровой проблемой. На фоне существенного расширения и обновления авиационного парка за счет поставок из Запада в стране остро не хватает квалифицированных военных летчиков.