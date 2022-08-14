ВСУ повредили системы ПВО оккупантов в Херсонской области иударили по 2 складам с боеприпасами

За прошедшие сутки ВСУ повредили российские ПВО и "демилитаризовали" военные склады.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Позиции оккупантов ежедневно ослабляются. Наша артиллерия повредила системы ПВО, установить новые у россиян возможности нет. Также они не могут усиливать передовую на Правом берегу, где ведутся бои", — отметил депутат.

Он добавил, что официально подтверждено, что те взрывы, которые на протяжении суток слышали в Музыковке и Новой Каховке Херсонской области — это минус 2 вражеских складов с боеприпасами.

Напомним, ВСУ попали в последний мост в Херсонской области, соединявший правый и левый берега. Переправу оккупанты использовали для перебрасывания техники на правобережную часть.