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ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в трех областях

ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в трех областях

Не пренебрегайте личной безопасностью / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Против 16 февраля 2024 в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Также в этих областях объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетах в направлении Миргорода и Харькова.

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