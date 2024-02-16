ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в трех областях

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Против 16 февраля 2024 в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.

Также читайте Украинские военные предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Также в этих областях объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетах в направлении Миргорода и Харькова.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.