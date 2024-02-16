ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в трех областях

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Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
Против 16 февраля 2024 в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Угроза применения баллистического вооружения!", — говорится в сообщении.
Также в этих областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетах в направлении Миргорода и Харькова.
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