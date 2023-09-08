ВСУ преуспевают на двух участках фронта: под Бахмутом и на Запорожье — ISW

7 сентября украинские войска продолжили наступательные действия под Бахмутом и в западной части Запорожской области.

Они добились дальнейших успехов на обоих участках фронта.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, свидетельствуют о дальнейшем продвижении украинских войск к северо-западу от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

Один известный российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продолжили продвижение в этом районе, а другие военные блогеры утверждали, что украинские войска временно продвинулись к северо-западной окраине Вербового 6 сентября, что, вероятно, указывает на дальнейшее недавнее продвижение украинцев к северо-западу от населенного пункта.

На спутниковых снимках, сделанных 6 сентября, видны листья в огне в полосе деревьев примерно в километре северо-западнее Вербового, что свидетельствует о том, что российские войска ведут огонь по наступательным украинским силам в этом районе.

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Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские войска добились незначительных успехов северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска добились неопределенных успехов к югу от Бахмута и вблизи Роботиного (10 км к югу от Орехова) и Вербового на западе Запорожской области.

Напомним, что ранее в ВСУ заявили об успехе под Бахмутом, а в Клещиевке – городские бои. Отмечается, что оккупанты отходят с потерями.

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