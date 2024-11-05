ВСУ применили на Курщине редкий снаряд США времен "Холодной войны"

Впервые такие снаряды Армия США использовала во время операции "Буря в пустыне".

Силы обороны применили против российских захватчиков редкий управляемый боеприпас, созданный еще во времена "Холодной войны".

Об этом пишет Defense Express.

Речь идет об управляемом снаряде типа M712 Copperhead, который имеет калибр 155-мм и приводится по лазерному лучу. Снаряд, созданный и серийно производившийся в США в 1970-х годах, по сути является представителем еще первого поколения управляемых снарядов.

Впервые такие снаряды Армия США использовала во время операции "Буря в пустыне", всего было отстреляно 90 боеприпасов.

Снаряд типа M712 Copperhead

Снаряд могли применить для поражения металлической башни связи восточнее Суджи, всего на цель было израсходовано три таких управляемых снаряда. Стрельба такими снарядами велась из гаубицы M777.

"Особенность M712 Copperhead состоит в том, что на цель он приводится по лазерному лучу, дальность стрельбы составляет в диапазоне от 3 до 16 километров. Масса самого снаряда при этом составляет 62,4 килограмма", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что некоторые западные беспилотники сталкиваются с трудностями при попытке прорыва из-за плотных российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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