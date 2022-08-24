ВСУ "притормозили" наступление российских кафиров в направлении Песков и Невельского

В Донецкой области российские оккупанты и дальше продолжают наступать.

За прошедшие сутки враг вел наступательные бои вблизи Песков и Невельского.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудару неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Успеха не было", — отметили в Генштабе.

На Новопавловском направлении со стороны врага подверглись огневому влиянию районы Константиновки и Угледара.

Напомним, военный эксперт объяснил, закончилась ли оперативная пауза россиян и чего ожидать на Донбассе.

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