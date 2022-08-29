ВСУ притормозили оккупантов, попытавшихся наступать на Бахмутском направлении

Российские оккупанты в очередной раз попытались наступать на Бахмутском направлении.

Украинские защитники еще раз всыпали им перца.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 августа.

На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы и нанес авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы.

"Противник продолжил ведение воздушной разведки БпЛА на указанном направлении. Его попытки вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими защитниками", — сообщили в Генштабе.

Напомним, в Крыму упала ПРК "Оникс", которую кафиры запускали по Украине.

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