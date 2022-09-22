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ВСУ "притормозили" попытки оккупантов отплыть баржей из Херсона и переехать реку по Каховской дамбе

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ВСУ "притормозили" попытки оккупантов отплыть баржей из Херсона и переехать реку по Каховской дамбе

В Херсонской области ВСУ попали в оккупантов, которые пытались перебраться через реку в двух местах.

В результате уничтожена техника и живая сила врага.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"При попытке кафиров реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать по Каховской дамбе и отплыть баржой из Херсона. В результате подтвержденные потери врага составляют 41 рашист, 4 танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2/3", — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 кафиров.

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