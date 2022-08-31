ВСУ пробили оборону кафиров на Юге и сдвинули линию фронта на несколько километров — британская разведка

Украинские защитники во время контрнаступления пробили оборону кафиров на юге.

Поэтому линия фронта продвинулась вглубь оккупированных территорий на несколько километров.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

По сообщению разведки, ВСУ во время контрнаступления на юге местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

В минобороны Британии прогнозируют, что Россия, скорее всего, попытается закрыть пробелы в своей линии обороны, используя заранее собранные мобильные резервные подразделения, вероятно с участием представителей Восточной группировки войск.

Сообщается также, что добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой, что может свидетельствовать о том, что их будут перебрасывать в Украину.

Напомним, что в ISW рассказали, как россияне из-за контрнаступления ВСУ вынуждены передислоцироваться и менять приоритеты.

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