ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом: британская разведка

ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом: британская разведка

Продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.

На востоке украинские войска после упорных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова, а в Киевской области продолжают наступательные действия.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля;

Российские войска были выведены из аэродрома Гостомеля, который являлся объектом боевых действий с первого дня конфликта. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень;

На востоке украинские войска после упорных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова.

(3/3) На востоке Украины, украинские силы должны быть закреплены в key root в деревне Kharkhiv po heavy fighting. Эти follows liberation of Trostyanets, in vicinity of Sumy, earlier this week. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 2 апреля 2022

Напомним, что Россия передислоцирует части своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину. По информации разведки, от 1200 до 2000 этих российских военных реорганизуются в 3 батальонные тактические группы. Их планируют отправить в Украину.