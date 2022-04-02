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ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом: британская разведка

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ВСУ продолжают наступление на оккупантов в Киевской области и захватили ключевой плацдарм под Харьковом: британская разведка

Фото из открытых источников

Продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.

На востоке украинские войска после упорных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова, а в Киевской области продолжают наступательные действия.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

  • Украинские силы продолжают наступать на отходящие российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля;
  • Российские войска были выведены из аэродрома Гостомеля, который являлся объектом боевых действий с первого дня конфликта. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень;
  • На востоке украинские войска после упорных боев захватили ключевой плацдарм в восточной части Харькова.

Напомним, что Россия передислоцирует части своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину. По информации разведки, от 1200 до 2000 этих российских военных реорганизуются в 3 батальонные тактические группы. Их планируют отправить в Украину.

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