Украинские Силы обороны 26 августа достигли успехов на двух участках фронта, тогда как российским войскам удалось продвинуться лишь в одном месте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Курской области России боевых и наступательных действий с обеих сторон не зафиксировано.

На севере Сумской области ситуация остается динамичной. По данным одного из российских милблогеров, украинские военные освободили село Безсаловка, расположенное к северо-западу от Сум возле госграницы. В то же время геолокационные материалы от 26 августа свидетельствуют о недавнем продвижении россиян в восточной части Локни, к северо-востоку от Сум.

В Харьковской области враг активизировал наступательные действия, однако подтвержденных успехов в направлении Великого Бурлука не достиг. На Купянском отрезке ситуация подобная: атаки продолжаются, но без результатов.

Зато украинские войска смогли продвинуться в районе Боровой. Это подтверждают видеозаписи от 25 августа, где зафиксированы действия 3-й мотострелковой дивизии РФ к северу от Новоегоровки — свидетельство активного продвижения ВСУ в этом секторе.

На Лиманском и Северском направлениях, а также возле Часова Яра, враг пытался прорвать украинскую оборону, но без успеха. Аналогичная ситуация сохраняется на Торецком, Покровском, Новопавловском направлениях, а также вблизи Большой Михайловки, в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, 26 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о положительных изменениях на пограничных участках Сумщины и Харьковщины. По его словам, основная борьба продолжается на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях.

Заметим, что в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли информацию о якобы оккупации врагом сел Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине.