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Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ продвинулись на границе двух областей: где отступает враг — ISW (карты)

Украинские военные добились успехов на границе Днепропетровской и Донецкой областей, заставив оккупантов отступить в районе Новопавловки, тогда как эпицентром российских штурмов остается Добропольское направление.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Российские оккупационные войска пытаются проводить наступательное действие на нескольких направлениях. Наибольшее количество штурмов приходится на Добропольское направление. В то же время, украинские силы имеют определенные продвижения на фронте.

Институт исследования войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись на Новопавлесском направлении, на границе Днепропетовской и Донецкой областей.

Какая ситуация на фронте?

Волчанское направление

Недавно российские войска провели инфильтрационную операцию к северо-востоку от Харькова.

По геолокованным кадрам, обнародованным 15 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции юго-восточнее Малой Волчьей, куда ранее проникли россияне.

Купянское направление

Недавно российские войска провели инфильтрационную операцию к северу от Купянска.

По геолокованным кадрам, обнародованным 15 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции на восточной окраине Дорошевки, куда ранее проникли россияне.

Карта ISW

Карта ISW

Карта ISW

Карта ISW

Славянское направление

14 и 15 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия вдоль южного берега реки Северский Донец и юго-восточнее Славянска. В то же время, они усилили авиационные удары по украинским позициям в этом районе.

По сообщению украинского военного источника от 14 ноября, россияне активно атакуют украинскую логистику, разведывательные средства и пехотные подразделения на Славянском направлении, в частности, в восточной части города.

По данным источника, в этом направлении частично действуют несколько российских подразделений беспилотных систем. Среди них элитный российский центр «Рубикон» и 82-й отдельный полк беспилотных систем, входящий в состав Сил беспилотных систем и находящийся в оперативном подчинении 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Константиновское направление

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Константиновке и снабжать их всем необходимым.

Представитель украинской бригады, действующей на Константиновском направлении, 15 ноября сообщил, что бои с российскими войсками продолжаются непосредственно на улицах города.

Добропольское направление

14 и 15 ноября русские войска продолжали интенсивно наступать на Добропольском направлении. На этот участок приходилось около 40% всех боевых столкновений на фронте. Однако продвинуться россиянам не удалось.

Карта ISW

Карта ISW

Карта ISW

Карта ISW

Новопавловское направление

Украинские военные недавно продвинулись дальше вдоль северного берега реки Волча к югу от Новопавловки.

Военный обозреватель Константин Машовец 15 ноября сообщил, что российские войска отступили из Филиала (южнее Новопавловки) в направлении Дачного (юго-восточнее Филиала).

Российский военный блоггер также подтвердил 15 ноября, что российские войска не удерживают позиции к северо-западу от Дачного.

Гуляйпольское направление

Недавно российские войска пытались проникнуть на позиции северо-западнее Гуляйполя.

Как показывают геоданные, обнародованные 14 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции западнее Доброполья Запорожской области, куда ранее проникли россияне.

Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил о том, что украинские силы обороны достигли новых результатов во время контрударных операций по нескольким направлениям фронта. В ближайшие недели ожидается обнародование дополнительной информации об освобожденных территориях.

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