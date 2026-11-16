ВСУ / © Associated Press

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Российские оккупационные войска пытаются проводить наступательное действие на нескольких направлениях. Наибольшее количество штурмов приходится на Добропольское направление. В то же время, украинские силы имеют определенные продвижения на фронте.

Институт исследования войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, украинские войска продвинулись на Новопавлесском направлении, на границе Днепропетовской и Донецкой областей.

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Какая ситуация на фронте?

Волчанское направление

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Недавно российские войска провели инфильтрационную операцию к северо-востоку от Харькова.

По геолокованным кадрам, обнародованным 15 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции юго-восточнее Малой Волчьей, куда ранее проникли россияне.

Купянское направление

Недавно российские войска провели инфильтрационную операцию к северу от Купянска.

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По геолокованным кадрам, обнародованным 15 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции на восточной окраине Дорошевки, куда ранее проникли россияне.

Карта ISW

Карта ISW

Славянское направление

14 и 15 ноября оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия вдоль южного берега реки Северский Донец и юго-восточнее Славянска. В то же время, они усилили авиационные удары по украинским позициям в этом районе.

По сообщению украинского военного источника от 14 ноября, россияне активно атакуют украинскую логистику, разведывательные средства и пехотные подразделения на Славянском направлении, в частности, в восточной части города.

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По данным источника, в этом направлении частично действуют несколько российских подразделений беспилотных систем. Среди них элитный российский центр «Рубикон» и 82-й отдельный полк беспилотных систем, входящий в состав Сил беспилотных систем и находящийся в оперативном подчинении 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Константиновское направление

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Константиновке и снабжать их всем необходимым.

Представитель украинской бригады, действующей на Константиновском направлении, 15 ноября сообщил, что бои с российскими войсками продолжаются непосредственно на улицах города.

Добропольское направление

14 и 15 ноября русские войска продолжали интенсивно наступать на Добропольском направлении. На этот участок приходилось около 40% всех боевых столкновений на фронте. Однако продвинуться россиянам не удалось.

Карта ISW

Карта ISW

Новопавловское направление

Украинские военные недавно продвинулись дальше вдоль северного берега реки Волча к югу от Новопавловки.

Военный обозреватель Константин Машовец 15 ноября сообщил, что российские войска отступили из Филиала (южнее Новопавловки) в направлении Дачного (юго-восточнее Филиала).

Российский военный блоггер также подтвердил 15 ноября, что российские войска не удерживают позиции к северо-западу от Дачного.

Гуляйпольское направление

Недавно российские войска пытались проникнуть на позиции северо-западнее Гуляйполя.

Как показывают геоданные, обнародованные 14 ноября, украинские военные нанесли удар по позиции западнее Доброполья Запорожской области, куда ранее проникли россияне.

Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил о том, что украинские силы обороны достигли новых результатов во время контрударных операций по нескольким направлениям фронта. В ближайшие недели ожидается обнародование дополнительной информации об освобожденных территориях.

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