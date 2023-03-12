ВСУ проредили ряды "вагнеровцев": майор рассказал, сколько осталось наемников Пригожина после Бахмута

"Вагнеровцы" несут существенные потери под Бахмутом Донецкой области. Уже сейчас, благодаря успешным действиям украинских защитников, можно считать, что ЧВК "Вагнер" не является мощной группировкой.

Об этом 24 канала рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Майор запаса ВСУ говорит, что сейчас "вагнеровцев" осталось очень мало. По его данным, ранее численность "вагнеровцев" могла достигать 45 тысяч как "мобиков", так и зеков, но сейчас осталось около 7 тысяч.

"Сейчас из 45 осталось 7 тысяч. Считать ЧВК "Вагнер" какой-то мощной группировкой уже невозможно. Она существует де-юре, а де-факто – это уже не серьезное военное подразделение, ведь их осталось крайне мало", – отмечает Гетьман.

В то же время "вагнеровцы" продолжают предпринимать какие-то действия, а их главарь Евгений Пригожин — пытается показать, какой он "удачный воина и все захватить".

"Он пять раз "захватывал Соледар" и докладывал об этом. Это не повлияло на Путина, и он предпочел регулярные части — Шойгу и Герасимову", — добавил эксперт.

По мнению Гетьмана, руководитель "вагнеровцев" начал свою политическую карьеру, потому что военная не удалась. Пригожин жалуется, что ему крайне не хватает техники, снарядов и патронов, мол, его просто бросили.

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"Он не смог стать руководителем российской армии. 7 тысяч вагнеровцев – это будет его боевой резерв для политических действий внутри России", – считает Гетьман.

Эксперт прогнозирует, что ЧВК "Вагнер" сходит на нет и через некоторое время люди забудут о них.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 9 марта заявлял, что российские войска бросают в бои под Бахмутом наиболее боеспособные подразделения, в частности, штурмовые отряды наемников ЧВК "Вагнер". Актуальность обороны города с каждым днем растет.

По данным пресс-секретаря Восточной группировки Сергея Череватого, украинские Вооруженные силы уничтожили большую часть ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Именно поэтому морально-психологическое состояние оккупантов очень низкое.

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