ВСУ прорвали оборону оккупантов в районе Ставков и окружили россиян в Лимане — Институт изучения войны

ВСУ взяли в окружение российские войска, находящиеся в районе города Лиман Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (США).

По данным Института, первые российские сообщения об окружении Лимана украинцами поступили после 15:00 29 сентября. Российские источники указывали, что ВСУ завершили оцепление российской группировки в районе Лимана по состоянию на конец дня 29 сентября.

По сообщениям российских военных корреспондентов, ВСУ прорвали российскую оборону в районе Ставков, в 10 км севернее Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для ВС РФ, удерживающих линию к западу от Лимана. Российские блоггеры назвали "чрезвычайно сложной" ситуацию для подразделений подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые, как сообщается, держат оборону в районе Дробышево и в Лимане.

Другой российский военный блоггер заявил, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и перерезали российский доступ к критической дороге Сватово-Лиман, являющейся основной наземной линией связи, поддерживающей российскую группировку в самом Лимане. Несколько милблогеров заявили, что без немедленного подкрепления российских войск украинские войска смогут взять Лиман.

Ранее 29 сентября Генштаб Украины сообщал, что 7 танковых подразделений, сформированных новомобилизованными и малоквалифицированными лицами, были переброшены в район Лимана без должной огневой подготовки из танкового оружия и попали в ДТП. Очень маловероятно, что любое развертывание дополнительных, только мобилизованных на российской группировке значительные оборонные возможности и не даст украинским войскам провалить Лиманский карман", — говорится в сообщении Института.

Напомним, что в район Лимана РФ опрокинула группу в составе 7 танков для усиления лиманской группировки. Двое из них попали в ДТП во время марша.

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