ВСУ прорвали позиции РФ на Николаевщине: командование оккупантов приказало их вернуть любой ценой

Командование оккупантов дало приказ своим воинам их вернуть.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Во время успешных контрнаступательных действий ВСУ в Николаевской области были прорваны позиции 205 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Буденовск) в одном из населенных пунктов. Командиры приказали своим подчиненным вернуть утраченные позиции любой ценой, но благодаря безрезультатным атакам бригада лишь понесла больше потерь. В результате подтверждена смерть 23-х и ранение не менее 25 военнослужащих", — проинформировал Цымбалюк.

Напомним, что российские оккупанты попытались провести наступательные действия на Авдеевском направлении. ВСУ сдержали вражеский штурм.

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