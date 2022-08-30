ВСУ прорвали позиции РФ на Николаевщине: командование оккупантов приказало их вернуть любой ценой

В Николаевской области ВСУ прорвали враждеские позиции.
Командование оккупантов дало приказ своим воинам их вернуть.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"Во время успешных контрнаступательных действий ВСУ в Николаевской области были прорваны позиции 205 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Буденовск) в одном из населенных пунктов. Командиры приказали своим подчиненным вернуть утраченные позиции любой ценой, но благодаря безрезультатным атакам бригада лишь понесла больше потерь. В результате подтверждена смерть 23-х и ранение не менее 25 военнослужащих", — проинформировал Цымбалюк.
Напомним, что российские оккупанты попытались провести наступательные действия на Авдеевском направлении. ВСУ сдержали вражеский штурм.
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