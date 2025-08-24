- Дата публикации
ВСУ прорвались в тыл оккупантов под Покровском: у российских "военкоров" паника
В Сети появилось видео, на котором двое российских оккупантов откровенно рассказали об «очень тяжелой ситуации».
Положение оккупационной армии РФ на Покровском направлении ухудшилось после того, как Силы обороны Украины прорвались к населенному пункту Мирное, оказавшись в тылу российских подразделений.
В соцсетях российские Z-военкоры и пропагандисты подняли волну критики и обвинений относительно провала обороны.
Российский пропагандист Романов утверждает, что ошибки командования 5-й отдельной мотострелковой бригады оккупационной армии РФ привели к тому, что ВСУ ворвались в Мирное.
«Командование 5-й бригады рапортовало о взятии Новоэкономичного, но фактически не удерживало этих позиций. В результате противник смог пройти к Мирному. Теперь идут бои в тылу, есть риски потери логистики и окружения других частей», — паникует Z-военкор.
Другой пропагандист Филатов утверждает, что в российской оккупационной армии ложные отчеты стали нормой и это приводит к потерям.
«Новоэкономическое на карте ищите сами. Якобы его освободили, а оттуда украинцы пришли в Мирное. Просто они не знали, что это место уже „зачищено“, — написал он.
Тем временем в Сети появилось видео, на котором двое российских оккупантов откровенно рассказали об «очень тяжелой ситуации».
«Из группы нас осталось двое. Выходим на связь с командиром, просим разрешить отход. Он отказал и пригрозил, что „обнулит“ нас сам. Мы решили выключить радийку, выбросить оружие и попробовать сдаться. Мы живы! У нас нет другого выхода, как сдаться», — заявил оккупант.
Силы обороны Украины пока информацию о выходе в тыл врага не комментируют.
Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.
Впоследствии главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку в Донецкой области.
Кроме того, в ГУР Минобороны сообщили об освобождении села Новомихайловка в Донецкой области.