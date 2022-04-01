ВСУ прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли: сводка Генштаба за последние сутки

Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с республикой Беларусь.

В Украине начались 37 сутки противостояния российскому агрессору.

О том, как прошла 36-я, рассказали в Генштабе ВСУ.

По сообщению штаба, решисты продолжают отводить технику в Беларусь. Среди военной техники легковушки, микроавтобусы и грузовики, угнанные оккупантами у местного населения. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено.

На временно оккупированных территориях решисты продолжают терроризировать местное население, не разрешая движение транспортом, а также используя дома и квартиры местных жителей для проживания, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей к переходу на расчет за товары и услуги в российских рублях.

"Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбиты БПЛА типа Орлан-10. Силы обороны Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи, преследуют отступающего врага, прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли", — отметили в Генштабе.

Напомним, что российские кафиры понесли значительные потери в личном составе и технике и не добились успеха в блокировании и захвате Киева. Захватчики были вынуждены временно отказаться от выполнения этой затеи. Русские усиливают группировку войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Они пытаются сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.