ВСУ проведут проверку из-за появления в Сети видео якобы "с начальником ТЦК Ровенщины"

Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины проведут служебную проверку по обнародованному видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области.

Об этом говорится на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"В Сети из антиукраинских источников ширится видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. По поводу обнародованного видео начата служебная проверка", — говорится в сообщении.

В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении, подчеркнули в Сухопутных войсках.

"Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

В то же время о содержании видео военные детали не предоставили.

Напомним, призывник на Волыни напал с ножом на вернувшегося с фронта работника ТЦК после ранения.

Читайте также: