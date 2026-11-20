ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Во время тайного контрнаступления «Медвежий капкан» украинские военные выбили российские силы с участка на севере Харьковской области, где те вклинились в оборону.

О деталях сделки сообщило издание BBC News Украина со ссылкой на собственные источники в командовании Сил обороны.

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Как Россия планировала оцепить украинские войска на Харьковщине

Как сообщает медиа, в конце июня 2026 года российская армия начала наступление под названием «Медвежий угол». По данным аналитиков DeepState и Института изучения войны (ISW), россияне перешли границу возле села Артильное и продвинулись вглубь Украины почти на 12-15 км. А со стороны поселка Белый Колодец почти на 15-20 км.

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По замыслу российского генштаба, две группировки войск РФ должны были сомкнуть кольцо у поселка Приколотное, чтобы отрезать почти две тысячи украинских военных в районе села Резниково. В сентябре и октябре Минобороны РФ и начальник генштаба Валерий Герасимов заявляли, что закрыли котел, захватили 28 населенных пунктов (почти 461 кв. км) и уничтожили силы ВСУ.

Однако доказательств этого Москва не предоставила, а на части видео с установкой российских флагов. В частности, в Белом Колодце заметили признаки монтажа с помощью искусственного интеллекта.

Источники BBC в командовании Сил обороны отметили, что оцепления на самом деле не было. Однако ситуация на этом участке действительно приближалась к критической, ведь россияне могли перерезать пути снабжения ВСУ.

Чтобы выровнять ситуацию на фронте, в начале сентября главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый опрокинул на этот участок подкрепление. Среди них были 120-й отдельный разведывательный полк и 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2, который стал главной ударной силой.

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Под руководством Группировки объединенных сил спланировали контрнаступление «Медвежий капкан», чтобы выбить российские войска из района села Ольховатка.

Как ВСУ провели операцию «Медвежий капкан»

Как рассказал BBC News Украина командир 475-го штурмового полка подполковник Александр Настенко (позывной «Флинт»), операция готовилась в условиях информационной тишины и продолжается в формате зачистки приграничных населенных пунктов.

Операция еще не завершена, но ситуация уже полностью стабилизирована. Угрозы, что что-то пойдет не так, практически отсутствуют. Наш полк вместе со смежными подразделениями под командованием Группировки объединенных сил сломали планы противника и возобновили утраченные позиции», — заявил командир полка.

Александр Настенко рассказал, что перед началом контрнаступления ситуация была сложной. Передовые российские диверсионно-разведывательные группы уже заходили в Приколотное, но украинские военные их уничтожили.

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По его словам, аналитический центр выяснил, что все боеспособные штурмовые группы россиян выдвинулись вперед в район Довжанки. Это примерно в 6 км от Приколотного. После этого украинские защитники решили не атаковать противника в лоб, а обойти его с флангов.

Он добавил, чтобы отвлечь внимание россиян, два танка 475-го отдельного штурмового полка, Т-80 и «Абрамс», заехали по центральной дороге в село Ольховатка и начали в упор расстреливать вражеские укрытия.

Также отмечается, что россияне решили, что именно здесь начинается главное наступление и стянули туда свои резервы. Украинские военные уничтожили эти подкрепления массированным ударом дронов, после чего основные силы ВСУ пошли в атаку с севера и юга.

«В течение трех недель, до 10 октября, нам удалось замкнуть это окружение противника», — отметил подполковник Настенко.

Отмечается, что во время операции украинские военные дистанционно миновали дронами пути на территории России на глубину до 30 км, чтобы отрезать врагу подход резервов. Поскольку спутниковая связь Starlink там не работает, беспилотниками управляли через специальную меш-сеть с помощью ретрансляторов.

Сообщается, что для зачистки флангов привлекали танки и БМП Брэдли с дополнительной защитой. Перед их выездом саперы расчищали дороги от мин, а с неба технику прикрывали тяжелые бомберы «Вампир» и дроны-перехватчики.

Кроме того, через несколько недель бойцы 475-го полка семь раз эвакуировали раненых с поля боя с помощью крупных беспилотников.

По данным украинской стороны, во время основного этапа операции «Медвежий капкан» армия РФ потеряла около 800 военных и около 400 единиц техники. Журналисты BBC отмечают, что в условиях боевых действий нет возможности оперативно верифицировать озвученные сторонами данные о потерях и контроле над территориями.

Роль центра «Фаланга» и разработка ИИ

В медиа добавляют, что операцию планировали с участием центра «Фаланга» — это совместное подразделение 475-го и 1-го штурмовых полков ВСУ, созданное весной 2026 года. В нем работают около 100 военных, анализирующих разведданные.

Ранее этот центр разрабатывал операцию по поражению мостов на Крымском перешейке в мае-июне 2026 года. А перед наступлением в Харьковской области специалисты «Фаланги» подробно изучили логистику россиян как в самом регионе, так и в Белгородской области РФ.

Также в 475 полку создают одноименную военную программу на основе искусственного интеллекта. Она будет автоматически анализировать данные по киберпространству, видео с дронов, перехват, возведение и погодные условия, чтобы давать рекомендации командованию.

«В украинской армии сейчас не так много точек роста. Сейчас мы пытаемся сделать еще одну. Это должна быть электронная система, которая на первом этапе выполняла бы роль электронного battle captaine (офицер, ответственный за непрерывное управление текущими операциями и боем в режиме реального времени, — Ред.)», — рассказал Александр Настенко.

По словам командира полка, оборудование для системы уже было закуплено. В нее будут скачивать сценарии успешных операций, а запуск в тестовом режиме запланирован на декабрь.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские военные взяли в плен российского бойца, снявшего видео с флагом РФ в селе Шиловка на Покровском направлении. Россия использовала эту запись, чтобы заявить о захвате населенного пункта, хотя на самом деле село до сих пор удерживают украинские защитники.

Ранее мы писали, что российские военные командиры низшего звена могут преувеличивать успехи своих подразделений и вводить высшее руководство в заблуждение о реальной ситуации на фронте в Украине.

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