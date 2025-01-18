ВСУ провели успешную контратаку в Харьковской области — Трегубов

Детали сделки пока не разглашаются.

Украинские военные провели успешную контратаку на ливанском направлении.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Он заявил, что пока не может разглашать детали операции украинских сил.

"Мы можем контратаковать, оборона у нас активная. Украинские войска тоже в некоторых местах делают россиянам что-то нехорошее, что заканчивается не только массовыми потерями, но еще потерями определенной части территории захваченной ими до этого", — сказал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сейчас пытаются ликвидировать российский так называемый "плацдарм" на берегу реки Оскол, что на Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные отражают атаки врага на Харьковском и Лиманском направлениях, несмотря на увеличение интенсивности атак.

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