ВСУ проводят успешные контратаки оккупантов в Херсонской области — аналитики ISW

Защитники Украины за прошедшие сутки благодаря контратакам отвоевали территорию к северу от Херсона и к западу от Изюма.

Правда, эти контратаки вряд ли перерастут в большое контрнаступление до полного захвата Херсонской области в ближайшие дни.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российские силы по-прежнему не добились больших успехов в разрозненных, мелкомасштабных атаках на востоке Украины. Украинские силы успешно останавливают попытки России обойти украинские оборонные позиции вокруг Изюма, а российские силы пытаются завершить тактическую обстановку. Локальные украинские контратаки в Херсонской области вряд ли перерастут в большее контрнаступление в ближайшем будущем, но они подрывают усилия России по полному захвату Херсонской области и, вероятно, истощают российскую боевую мощь, которая иначе могла бы поддержать основные усилия России на востоке Украины", – сообщают аналитики.

Аналитики отмечают, что российские атаки на востоке Украины за последние 24 часа не привели к захвату дополнительных территорий, но россияне готовятся к новым атакам с целью захвата всей Херсонской области.

Аналитики ISW добавили, что за последние сутки российские войска возобновили атаки на мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь». Но если они восстановят большие наземные штурмы, то терпят большие потери.

Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, что Киев пока не стоит считать безопасным и объяснил, почему.

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