Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

ВСУ проводят военные тренировки тяжелой артиллерии на границе с временно оккупированной территорией Крыма

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ проводят военные тренировки тяжелой артиллерии на границе с временно оккупированной территорией Крыма

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Отмечается, что учебные действия по совершенствованию практических навыков военнослужащие отрабатывают еженедельно.

Артиллеристы ВСУ провели тактические учения на одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным российской федерацией Крымом. Подразделения входят в состав группировки войск "Пивдень".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Учения имели целью повысить уровень профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", — отметил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

В ВСУ отмечают, что подразделения прежде всего должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.

© Пресс-служба Генерального штаба ВСУ
Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Как отмечается, учебные действия по совершенствованию практических навыков военнослужащие отрабатывают еженедельно. Такой боевой опыт, говорят в ВСУ, оказывает положительное влияние на ход тренировок.

"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Сейчас именно эти качества им понадобятся во время выполнения боевых задач", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, Россия начала военные учения на границе с Украиной. Маневры проходят на 30 полигонах, в частности, в Ростовской, Волгоградской областях и в оккупированном Крыму. В общей сложности к участию в учениях привлекли более 10 тысяч военных.

Россия начала военные учения на границе с Украиной

Россия начала военные учения на границе с Украиной

Читайте также:

Следующая публикация