ВСУ пытаются не допустить продвижения армии РФ вглубь Украины: что происходит на фронте

Украинские вооруженные силы сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения оккупационной армии РФ в глубину украинской территории, а также в срыве планов россиян по установлению контроля над всей территорией Донецкой области и частью Харьковщины. С начала суток произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых продолжаются.

Детальнее о ситуации на фронте – в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 пятницы, 17 мая.

Отмечается, что российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением семи ракет и четыре авиационных удара, 35 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили более 570 обстрелов позиций Сил обороны. Также ночью против 17 мая РФ атаковала 20 ударными Shahed.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. Продолжаются мероприятия по усилению наших оборонных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.

На Купянском направлении продолжаются две атаки противника по направлениям Крохмальное — Берестово и Коломыйчиха — Мясожаровка. Ситуация контролируется. ВСУ ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в направлении Синьковка-Ольшана.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Силами обороны отбита одна атака, четыре продолжаются на направлениях Соледар-Раздоловка, Берестово-Вымка, Николаевка-Раздоловка. Во время оборонных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону украинских войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия по направлениям Берховка-Калиновка; Бахмут-Клещиевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжается шесть атак противника на направлениях Очеретино-Новоалександровка и Тоненько-Уманское.

На Кураховском направлении противник предпринял семь попыток прорвать оборону ВСУ на направлениях Марьинка-Георгиевка, Славно-Новомихайловка, Славно-Парасковеевка, Солодко-Водяное, Солодко-Константиновка. Потери позиций украинских защитников не допущены.

На Времивском направлении противник предпринял одну безуспешную попытку улучшить свое тактическое положение в направлении Заветное Желание-Старомайорское. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских атаки на направлении Олешковские Пески – Крынки, Казачьи Лагеря – Крынки. Во время боев противник успеха не имел, потери позиций не допущены. В настоящее время данные по потере российских оккупантов уточняются.

"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонных рубежей и позиций, наносят оккупантам ощутимые потери, наращивают инициативу там, где это возможно. В общем, ситуация на фронте контролируется Силами обороны", — говорится в строительстве.

Всего за прошедшие сутки, 16 мая, общие потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также оккупанты потеряли 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 средства ПВО, два самолета, один вертолет, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобилей и 7 единиц специальной техники.

Как сообщалось, этой ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Враг запустил 20 БпЛА из районов Приморско-Ахтарского и Курского в РФ.

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