ВСУ радикально изменили тактику ведения войны после разрешения США бить оружием по территории РФ — BILD

Украинские беспилотники теперь ищут цели в Белгородской и Курской областях.

Украинские военные после получения разрешения от США относительно использования западного оружия по территории РФ резко изменили тактику ведения войны. Наши беспилотники теперь выискивают в России цели, а накрывают их из РСЗО Himars.

Об этом со ссылкой на военного аналитика пишет BILD.

Как отмечается, украинские беспилотники теперь ищут цели в Белгородской и Курской областях. И как только их удастся обнаружить – по ним будет открыт огонь. В первую очередь – управляемыми ракетами Himars из запасов США.

"Это подтверждают и российские Z-блоггеры. Так, телеграмм-канал "Военный информатор" сообщает, что с момента получения разрешения от США украинская армия ежедневно обстреливает Белгородскую область из РСЗО Himars. Пока что главной пораженной целью украинских военных остается самая современная российская система ПВО — комбинированный зенитно-ракетный комплекс С-300/С-400, уничтоженный 2 июня в 50 километрах от украинской границы. Стоимость такого комплекса оценивается в 300-500 миллионов евро", – пишет BILD.

Кроме того, наши военные могли поразить российский командный центр к востоку от Белгорода, военный склад в приграничном городе Шебекино и военную колонну в 50 километрах от границы в Курской области.

Напомним, что россияне ноют, что украинская армия имеет два существенных преимущества на фронте.

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