ВСУ ранили 30 кадыровских тиктокеров под Попасной: возведение Генштаба за 1 апреля

Оккупанты готовят провокации на границе Украины и Приднестровья.

Начались 38 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

В Генштабе ВСУ обнародовали информацию о том, как прошли для ВСУ 37 сутки противостояния с российским агрессором.

Вооруженные силы РФ осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, скорее всего, для переброски их в дальнейшем для ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Враг активизировал работу с так называемыми добровольцами. С 1 апреля в России объявлено проведение военного собрания с резервистами.

"Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевым действиям против Украины", — сообщают в Генштабе.

На оккупированных территориях рашисты продолжают терроризировать местных жителей, похищать их, обстреливать жилые кварталы, заминировать объекты гражданской инфраструктуры, грабежи и мародерити.

Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области.

"В городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев. По имеющейся информации, погибших кафиры оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек", — говорится в сообщении.

ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за сутки отразили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Напомним, что российские кафиры обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" окрестности Кривого Рога. Известно, что в результате обстрела загорелась заправка.