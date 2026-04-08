Реактивные дроны

Реклама

Российские реактивные дроны не дают преимуществ на поле боя. Их появление свидетельствует о кризисе в производстве ракет РФ. Украинская ПВО успешно сбивает эти гибриды.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко для Киев24.

Почему РФ производит реактивные дроны

По словам военного, использование реактивных двигателей на дронах является вынужденным шагом РФ.

Реклама

«Они несут угрозу, но, во-первых, реактивные дроны — это не уникальное средство поражения. Это, по сути, нечто среднее между дроном и ракетой. Из-за проблем и вызовов в ракетостроении россиян, они эти реактивные дроны пытаются „лепить“», — объяснил Тимочко.

Несмотря на более высокую скорость, эти аппараты остаются уязвимыми для украинских защитников.

«Если есть средства, которые сбивают ракету, сбивают дрон, то мы понимаем, что и промежуточное звено тоже», — подчеркнул глава Совета резервистов.

Какие есть украинские аналоги дронам РФ

Также добавил, что у Украины уже есть собственные успешные разработки в этом сегменте, в частности дрон-ракета «Паляница», а также проекты «Булава» и «Ад».

Реклама

«Мы тоже свое направление такое гибридов, дронов ракет, делаем. И у нас есть и гораздо лучшие аналоги», — заметил он.

По его словам, для борьбы с российскими реактивными дронами ВСУ используют комплексы IRIS-T, Gepard, «Буки» и другие средства. В настоящее время военные адаптируют тактику, чтобы эффективно выявлять эти цели на пути следования.

Тимочко отметил, что коэффициент полезного действия реактивных аппаратов фактически не отличается от показателей обычных «Шахедов». Он подчеркнул, что это не оружие нового поколения, а попытка противника найти выход из ситуации.

«Это нельзя сказать, что реактивные дроны сейчас это дают преимущество. Это один из вариантов апробации противника. Но я говорю, это больше от безысходности, чем от того, что это какая-то уникальная технологическая новинка», — отметил Тимочко.

Реклама

Напомним, Украина продолжает развитие беспилотников и роботизированных систем, что позволяет превосходить Россию в воздушных атаках и склонять баланс сил на сторону Сил обороны.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины нанесли серию результативных ударов по стратегическим объектам РФ, среди которых носитель крылатых ракет «Калибр», крупные нефтебазы и пункты управления дронами.

По состоянию на 8 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 306 500 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1300 военных.