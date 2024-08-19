ВСУ расширили плацдарм на Курщине, приблизившись на 5 км к реке Сейм – аналитик BILD

До реки Сейм украинцам осталось 5 км, чуть севернее продолжаются бои за райцентр Коренево.

ВСУ расширили плацдарм в Курской области, приблизившись на 5 км к реке Сейм.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

С 16 августа украинские войска стали взрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Некоторые аналитики писали, что это может отрезать группировку ВС РФ, так как район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и обороняет оставшийся проход на востоке.

ВСУ расширили плацдарм в Курской области

ВСУ расширили плацдарм в Курской области / Фото: The Bild

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Теперь ВСУ захватили там села Снагость и Апанасовка, отметил аналитик BILD. До реки Сейм украинцам осталось 5 км. Чуть севернее продолжаются бои за райцентр Коренево.

Ранее аналитики сообщили, что российское военное командование перебросило в Курскую область группировку от 5 тысяч военных с линии фронта в Украине для отражения вторжения ВСУ.

По данным издания Forbes, к боям на Курщине присоединился известный батальон морпехов. Больше об этом читайте в новости.

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