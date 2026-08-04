ВСУ разбили еще два моста оккупантов и "поджарили" базу ФСБ в тылу — детали от Генштаба

ВСУ / © Associated Press

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В ночь на 4 августа Силы обороны нанесли удары по военным объектам россиян на территориях Украины и РФ. Под огнем оказались автомобильный и железнодорожный мосты, а также пункт дислокации ФСБ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по временному пункту дислокации подразделения ФСБ в селе Щасливцево Херсонской области. Информация о потерях противника в настоящее время уточняется.

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Кроме того, украинские военные поразили автомобильный мост через реку Сейм вблизи села Званое Курской области РФ, а также железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского Запорожской области. По данным Сил обороны, эти объекты оккупанты использовали для военной логистики и переброски личного состава и техники.

Также удары нанесли по ремонтным подразделениям российских войск в Волчанском Запорожской области и Вильном на Донетчине.

В оккупированном Крыму был поражен пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных дронов типа «Герань/Гербера» в Оленовке, а также башня со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке.

Кроме этого, в Бахмуте Донецкой области украинские защитники нанесли удар по пункту управления российских войск и узлу связи.

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В Генштабе ВСУ отметили, что украинские военные и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии России.

Напомним, накануне подразделение «Птахы Мадяра» уничтожило на оккупированной части Запорожской области колонну оккупантов из двух бензовозов и сопровождающего авто. Командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр» опубликовал видео поражения с ироническим комментарием о поставках горючего в Крым.

В свою очередь спецподразделение ГУР Минобороны Украины Group 13 впервые применило новейшие морские платформы Magura с носителями FPV-дронов для удара по суше в Крыму, уничтожив машину управления комплекса «Подлет» и систему «Пароль-4».

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