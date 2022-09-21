ВСУ разбили колонну российской техники, которая пыталась переправиться через реку в Херсонской области: ликвидировано около 200 оккупантов

Они нанесли удар по переправе в Новой Каховке и уничтожили колонну российской техники.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за прошедшие сутки отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе. Также были нанесены удары по ячейкам сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, по Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.

Также в Новой Каховке огневым контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

"Количество рашистов сокращено на 151 особь, а военной техники — более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б", еще 2 самоходных гаубицы "Акация", 4 самоходных артустановки. Доразведываемые данные предварительных поражений свидетельствуют, что уничтожены еще 62 рашиста, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии", - сообщили в ОК "Юг".

Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 сентября обстреляли Запорожскую АЭС, расположенную в оккупированном Энергодаре. В результате повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством электростанции.

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