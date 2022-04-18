ВСУ разбили оккупантов, пытавшихся прорвать оборону на Слобожанском направлении – Генштаб

Оккупанты при попытке прорвать обороны получают "на орехи" и убегают.
Враг не прекращает попыток прорвать оборону ВСУ на Слобожанском направлении, но ВСУ решительно отражают все атаки.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Так, на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений ВСУ.
"С целью расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровне. Успеха не было, понесло потери и отошло", — сообщают в Генштабе.
Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Ранее сообщалось, что российские оккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР".
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