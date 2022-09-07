ВСУ разбили подразделение "вагнеровцев" на Харьковщине и отразили вражеские атаки в районе Бахмута и Соледара: утреннее возведение Генштаба

Оккупанты и дальше хотят установления полного контроля над территорией Донецкой области, удержания временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Оккупанты с высокой интенсивностью ведут воздушную разведку БпЛА, принимают меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

Обстрелы:

За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Сиверском направлении зафиксированы минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запсилье, Мануховка и Стукаловка Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое.

На Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки.

На Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огненное влияние испытали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.

На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БпЛА – совершил 34 вылета.

Работа ВСУ на фронте:

Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

В общем, подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Украинские артиллеристы и пилоты за сутки поразили 7 пунктов управления и 13 объектов сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня — тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов.

Ранее в Генштабе подтвердили ликвидацию россиян в Купянске и Херсоне.

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