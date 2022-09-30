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ВСУ разбили полк передовых танков Т-80 РФ во время контрнаступления — Институт изучения войны

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ВСУ разбили полк передовых танков Т-80 РФ во время контрнаступления — Институт изучения войны

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

ВСУ "проредили" танковую дивизию ВС РФ.

Вооруженные силы Украины потрепали 4-ю танковую дивизию ВС РФ. В результате она лишилась полка передовых танков.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Российские источники продолжают обсуждать украинские контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области 29 сентября. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону у границы Харьков-Луганск в неустановленном месте.

"Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов 29 сентября заявил, что российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии за последние несколько недель понесла значительные потери во время действий в Купянске, который расположен у реки Оскол . этапах контрнаступления украинских войск в Харьковской области 4-я танковая дивизия потеряла почти целый полк передовых танков Т-80", — говорится в сообщении.

Напомним, что Путин принимает решение о ходе российской "спецоперации" в Украине, из-за председателей командования ВС РФ, потому что потерял доверие к Минобороны России.

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