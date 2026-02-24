ВСУ разбили штабы и склады РФ на Донетчине и в Запорожской области: подробности / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные разбили штабы, склады с оружием и ремонтные базы россиян Донецкой и Запорожской области. В Генштабе ВСУ говорят, что подобные удары помогают сорвать наступление врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По официальным данным ведомства, в ночь на 24 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ применили, в частности, ракеты ATACMS. Главной целью стал вспомогательный пункт управления 5-й армии РФ в районе Новопетриковки на временно оккупированной территории Донецкой области.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно наносить удары по пунктам управления, логистическим объектам и ремонтной инфраструктуре российского агрессора. Мы должны избавить врага от возможностей эффективно обеспечивать боевые действия и поддерживать наступление», — отметили в Генштабе.

Кроме штабов под огонь попала разветвленная сеть обеспечения:

Запорожская область . Поражена ремонтная база в районе Акимовки, склад материально-технических средств центра «Рубикон» возле Васильевки и склад боеприпасов в Александровке.

Донецкая область. Уничтожен состав БК и материальных средств в районе Приазовского.

В Генштабе также рассказали об успехах 23 февраля. В Донецкой области, возле населенного пункта Удачное и Покровская, наши военные разбили командный пункт врага и два центра, из которых россияне управляли беспилотниками. Пока масштабы разрушений и окончательные потери врага уточняются. В командовании подчеркивают, что последовательное поражение логистики является критически важным для ослабления оккупационных группировок на ключевых участках фронта.

