ВСУ разбомбили технику и живую силу противника: сводка Генштаба на 6:00 21 марта

ВСУ разбомбили технику и живую силу противника: сводка Генштаба на 6:00 21 марта

Бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Начались двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

В Генштабе ВСУ сообщили, как прошли предыдущие сутки.

В целом положение и характер действий сил обороны за прошедшие сутки существенно не изменились. ВСУ и подразделения сил обороны продолжают наносить удары оккупантам, пытающимся удержать захваченные рубежи.

Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.

ППС ВСУ за предыдущие сутки сбили 1 вражеский самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты. Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

"Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В РФ враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства. Отмечаются нередкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры" говорится в сообщении.

Также идет мобилизация населения так называемых "ЛДНР". Мобилизуют бюджетников в возрасте от 18 до 60 лет.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику по всем направлениям. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.

Напомним, что с начала вторжения РФ в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны : 902 убитых и 1459 раненых.

Среди убитых — 179 мужчин, 134 женщины, 11 девушек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых — 156 мужчин, 117 женщин, 22 девочки и 16 мальчиков, а также 60 детей и 1088 взрослых, пол которых пока неизвестен.