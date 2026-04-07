ВСУ разгромили носитель "Калибров" и критическую нефтяную инфраструктуру РФ — подробности

Силы обороны Украины нанесли серию результативных ударов по стратегическим объектам РФ, среди которых носитель крылатых ракет «Калибр», крупные нефтебазы и пункты управления дронами. Операции проводились в течение 5-7 апреля 2026 года.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Атака по носителю «Калибров» и нефтебазам

По уточненным данным, 5 апреля два ударных БпЛА попали в российский фрегат проекта 11356Р типа «Буревестник». Этот корабль является носителем ракет «Калибр». В настоящее время масштабы нанесенного ему ущерба устанавливаются.

В тот же день ВСУ атаковали объекты нефтяной логистики в Краснодарском крае:

Терминал «Шесхарис». Повреждены стендеры на пяти причалах (№1, 1А, 2, 6 и 7), а также трубопроводная система распределения нефти.

Нефтебаза «Грушевая». Подтверждено поражение трех резервуаров большой емкости (РВСПК-50000), обеспечивающих работу терминала «Шесхарис».

В Генштабе ВСУ отметили, что в последние сутки и в ночь на 7 апреля украинские подразделения еще атаковали пункты управления БпЛА в районах населенных пунктов Зеленое (Запорожская область) и Удачное (Донецкая область). Также зафиксировано попадание по местам сосредоточения живой силы россиян в районах Строгановки и Красногорского в Запорожье, а также Родинского Донецкой области.

Атака по терминалу «Усть-Луга Ойл» и объектам нефтепереработки РФ

Кроме того, в ночь на 7 апреля Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал «Усть-Луга Ойл» в Ленинградской области. По предварительной информации, поражены три резервуара предприятия «Транснефть-Балтика». Этот объект критически важен для экспорта российских нефтепродуктов.

Генштаб уточнил последствия ударов от 5 апреля по другим промышленным объектам:

«Транснефть-Порт Приморск» - повреждены три резервуара объемом по 20 000 м³ каждый, что привело к возгоранию.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» - зафиксировано повреждение установок первичной переработки нефти АВТ-6 и АВТ-1, а также установки 19/6, специализирующейся на производстве битумов.

Масштабы ущерба на всех объектах пока уточняются. В Генштабе подчеркнули, что доходы от этой инфраструктуры враг использует для продолжения вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, 6 апреля украинские дроны атаковали Воронежскую область РФ. Под удар попал завод «Минудобрения» в городе Россош, производящий аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру — базовые компоненты для взрывчатых веществ.

Кроме этого, в российском Нижнекамске (Татарсан) 31 марта прогремели мощные взрывы на территории завода «Нижнекамскнефтехим» после вероятной атаки дронов. На объекте разразился сильный пожар, а в небо поднимается густой дым.