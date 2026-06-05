ВСУ разнесли базы дронов РФ и командные пункты: что известно о масштабных ударах

Война в Украине / © Associated Press

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В течение суток 4 июня и ночью на 5 июня Силы обороны Украины атаковали командные пункты, базы дронов, скопления личного состава и нефтебазы РФ далеко за линией фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, украинские военные попали в командный пункт России возле Каменского в Запорожье и наблюдательный пункт неподалеку от Соледара на Донетчине. Также уничтожили российские базы управления дронами. Они размещались возле сел Комар и Воскресенка Донецкой области, а также Коновалова и Яблоково — Запорожской.

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Кроме этого, ВСУ ударили по местам скопления российских военных. Прилеты зафиксировали в районах Мариуполя, Шевченко и Федоровки Донецкой области, возле Луча в Запорожье, а также в селе Журавлевка Белгородской области в России.

В Генштабе ВСУ еще подтвердили, что после атаки 30 мая в оккупированной Феодосии пострадала нефтебаза. Там поврежден один огромный нефтяной резервуар и еще две меньшие цистерны с горючим.

Военные еще подтвердили успешный удар от 31 мая по нефтебазе «Лазарево» в Кировской области России. В этом глубоком тылу врага полностью сгорели два резервуара с горючим, а еще две цистерны и насосная станция получили повреждения.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно принимать меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — подытожили в ВСУ.

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ВСУ атакуют НПЗ России — последние новости

Напомним, 2 июня украинские военные снова ударили по тылу России. На Кубани под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), а в Белгородской области был уничтожен пункт управления дронами. В то же время стало известно, что украинская ракета «Нептун» вывела из строя оборудование на Новошахтинском НПЗ.

В ночь на 3 июня взрывы раздавались уже у Санкт-Петербурга. Местные жители писали в соцсетях, что под ударом оказался Петербургский нефтяной терминал.

Из-за постоянных атак украинских дронов Россия была вынуждена запретить экспорт авиационного горючего. Так Кремль пытается уйти от дефицита, ведь производство нефтепродуктов в стране упало до минимума за последние 16 лет. Кроме того, в РФ начинаются проблемы со снабжением обычного бензина и дизеля.

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