ВСУ с начала великой войны получили 90 авто при содействии Favbet Foundation

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины с содействием благотворительного фонда Favbet Foundation получили 90 автомобилей для нужд фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Только за последние дни в подразделения Вооруженных Сил передано четыре автомобиля.

В частности, это два Nissan X-Trail, один из которых поступил в распоряжение мотопехотного батальона, второй – стрелкового батальона, и уже работают на восточном фронте.

Также подразделения ВСУ получили внедорожник Nissan Navara и микроавтобус Volkswagen Transporter. Оба автомобиля уже доставлены к месту выполнения боевых задач.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

При содействии фонда ВСУ получили также более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.