Война / © Associated Press

Реклама

ВСУ удалось сократить продвижение российских оккупантов вглубь от 17 до 4 км.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Братчук в эфире КИЕВ24 1 сентября.

«Довольно имеем сложную ситуацию на Купянском направлении. Хотя там Силам обороны удалось применить действенный инструмент — „хирургический скальпель“, когда контратакой удается даже отвергать врага от тех позиций, на которых россияне уже находятся или находились, — сказал он.

Реклама

Контратаки проходят и на Запорожском направлении, отмечает Братчук.

«Враг акцентирует свое значительное внимание здесь (на Запорожском направлении — ред.)», — уточнил военный эксперт.

Напомним, на днях руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская заявила о том, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, могут пойти в серьезное наступление.