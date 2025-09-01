ТСН в социальных сетях

ВСУ с помощью "хирургического скальпеля" удалось сократить продвижение врага вглубь с 17 до 4 км — военный эксперт

Сергей Братчук заявил о сложной ситуации в Купянском и Запорожском направлениях.

Война

Война / © Associated Press

ВСУ удалось сократить продвижение российских оккупантов вглубь от 17 до 4 км.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Братчук в эфире КИЕВ24 1 сентября.

«Довольно имеем сложную ситуацию на Купянском направлении. Хотя там Силам обороны удалось применить действенный инструмент — „хирургический скальпель“, когда контратакой удается даже отвергать врага от тех позиций, на которых россияне уже находятся или находились, — сказал он.

Контратаки проходят и на Запорожском направлении, отмечает Братчук.

«Враг акцентирует свое значительное внимание здесь (на Запорожском направлении — ред.)», — уточнил военный эксперт.

Напомним, на днях руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская заявила о том, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, могут пойти в серьезное наступление.

