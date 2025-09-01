- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 747
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ с помощью "хирургического скальпеля" удалось сократить продвижение врага вглубь с 17 до 4 км — военный эксперт
Сергей Братчук заявил о сложной ситуации в Купянском и Запорожском направлениях.
ВСУ удалось сократить продвижение российских оккупантов вглубь от 17 до 4 км.
Об этом сообщил военный эксперт Сергей Братчук в эфире КИЕВ24 1 сентября.
«Довольно имеем сложную ситуацию на Купянском направлении. Хотя там Силам обороны удалось применить действенный инструмент — „хирургический скальпель“, когда контратакой удается даже отвергать врага от тех позиций, на которых россияне уже находятся или находились, — сказал он.
Контратаки проходят и на Запорожском направлении, отмечает Братчук.
«Враг акцентирует свое значительное внимание здесь (на Запорожском направлении — ред.)», — уточнил военный эксперт.
Напомним, на днях руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская заявила о том, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, могут пойти в серьезное наступление.