ВСУ самоотверженно защищаются по четырем направлениям — Минобороны

Силы противника преобладают.

Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия по четырем направлениям.

Об этомсообщила советница министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, речь идет о таких направлениях: Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС. Впрочем, там силы противника преобладают.

"Наши воины сильны, мотивированы и несокрушимы. Так же в единстве сильна наша нация", — написала Маляр.

Как сообщалось, в районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл украинских войск. По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.