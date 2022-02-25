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ВСУ самоотверженно защищаются по четырем направлениям — Минобороны

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ВСУ самоотверженно защищаются по четырем направлениям — Минобороны

Министерство обороны Украины

Силы противника преобладают.

Вооруженные силы Украины самоотверженно ведут оборонительные боевые действия по четырем направлениям.

Об этомсообщила советница министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, речь идет о таких направлениях: Северское, Слобожанское, Таврическое и ООС. Впрочем, там силы противника преобладают.

"Наши воины сильны, мотивированы и несокрушимы. Так же в единстве сильна наша нация", — написала Маляр.

Как сообщалось, в районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл украинских войск. По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.

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